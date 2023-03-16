Сунак анонсировал увеличение военной помощи от Британии

По его словам, данный вопрос был обсужден с президентом Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в четверг, 16 февраля.

"Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить получение Украиной необходимого оборонного оборудования", - сказал Сунак.

Он также заявил, что Великобритания и дальше будет продолжать оказывать военную помощь Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.