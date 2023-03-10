Довго тримали в таємниці. Пристайко розкрив деталі розширення підготовки ЗСУ в Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Британії Вадима Пристайка під час телемарафону.

"Британія була першою, хто вирішив допомогти Україні та навчати ЗСУ. Але і попередні роки Британія тренувала українських солдатів та офіцерів. Зараз за останній рік цифра була 9200", - заявив Пристайко.

За його словами, це були ті солдати, які були натреновані фактично з цивільної людини. До них входили, зокрема:

екіпажі кораблів;

артилеристи;

танкісти;

вертольотчики.

"Тепер підійшла черга, і ми довго тримали в таємниці цю інформацію, підготовки морських піхотинців", - повідомив посол.

Він також зазначив, що нині ведуться перемовини з Британією, для збільшення кількості солдат, які проходять підготовку.

"Ми зараз говоримо з Британією, щоб запланована на цей рік кількість в 20 тисяч військовослужбовців, була збільшена принаймні в 2 рази. Я впевнений, що ми можемо збільшити цю кількість ну точно в двічі", - наголосив Пристайко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України.

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