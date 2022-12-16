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У Сумську область повернули світло, у Кіровоградську - частково

Фото: у Сумську область повернули світло, у Кіровоградську - частково (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Енергетики повністю відновили енергопостачання у Сумській області, а у Кіровоградській світло є у 30% споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Уся Сумщина з електроенергією! Дякую енергетикам! Споживаємо економно! Зараз це дуже важливо!" - написав Живицький.

У свою чергу Райкович зазначив, що з електрикою вже 30% споживачів у Кіровоградській області.

Він підкреслив, що у першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури, лікувальні заклади, а потім - житловий фонд.

Нагадаємо, 16 грудня окупанти вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів.

РБК-Україна повідомляло докладніше про наслідки ракетної атаки та ситуацію в регіонах.

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Сумська областьКропивницька областьЕлектроенергія