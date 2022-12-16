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В Сумскую область вернули свет, в Кировоградскую - частично

Фото: в Сумскую область вернули свет, в Кировоградскую - частично (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Энергетики полностью возобновили энергоснабжение в Сумской области, а в Кировоградской свет есть у 30% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Вся Сумская область с электроэнергией! Спасибо энергетикам! Потребляем экономно! Сейчас это очень важно!" - написал Живицкий.

В свою очередь, Райкович отметил, что с электричеством уже 30% потребителей в Кировоградской области.

Он подчеркнул, что в первую очередь запитываются объекты критической инфраструктуры, лечебные учреждения, а затем - жилищный фонд.

Напомним, 16 декабря оккупанты прибегли к очередной массированной атаке по Украине. Из-за этого возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.

РБК-Украина сообщала подробнее о последствиях ракетной атаки и ситуации в регионах.

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Сумская областьКропивницкая областьЭлектроэнергия