ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Сумах произошли два взрыва в районе Химгородка, загорелся склад

Новина українською →
Сумы, Пятница 18 марта 2022 17:08
В Сумах произошли два взрыва в районе Химгородка, загорелся склад Фото: пожар на месте артобстрела в Сумах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Новиков

В Сумах сегодня, 18 марта, произошло два взрыва возле микрорайона Химгородок. На данный момент известно о пожаре на складе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Сообщается, что около 16:00 в Сумах были слышны два взрыва в районе Химгородка, сейчас горит склад частной компании.

В то же время глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий призвал жителей Сум и Сумского района закрыть окна.

"Сумы, Сумский район (Басы, Химгородок, Прокофьева, Низы, Старое село). Закрываем окна в домах. Без нужды не выходите на улицу. Продолжается пожар после российских вражеских обстрелов", - отметил он.

Обновлено от 17:20

Как сообщили в ГСЧС, в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного склада с лакокрасочной продукцией на площади более 6 000 квадратных метров. Предварительно жертв и и пострадавших нет.

Напомним, ранее жителей Сумской области просили ограничить работу бытовых приборов из-за проблем с электричеством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Взрыв Война России против Украины
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта