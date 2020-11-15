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В Сумской области зафиксировали 19 нарушений карантина выходного дня

Автор: Роман Тверденко

В Сумской области за первый день карантина выходного дня зафиксировали 19 нарушений. Руководителям заведений выписали административные штрафы.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Правоохранители проверили 678 заведений. Обнаружено, что в Сумах, вопреки запрету, работали фитнесс-центр, два спортклуба и четыре кафе. В Конотопе работали магазин спорттоваров и парикмахерская, в Глухове - два магазина продовольственных товаров и ночной клуб.

Аналогичные нарушения зафиксированы в Шостке, Кролевце, Тростянце, Краснопольском и Ямпольском районах.

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Ранее сообщалось, что в Киеве полиция прекратила деятельность ресторана "Гавана", который работал в субботу с нарушением карантина выходного дня. В заведении произошел конфликт журналиста и администрации.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области правоохранители зафиксировали 85 нарушений карантина выходного дня за субботу, 14 ноября.

Кроме этого, в Запорожье полиция закрыла в субботу 20 заведений за нарушение карантина.

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