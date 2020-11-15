У Сумській області зафіксували 19 порушень карантину вихідного дня

У Сумській області за перший день карантину вихідного дня зафіксували 19 порушень. Керівникам закладів виписали адміністративні штрафи.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Правоохоронці перевірили 678 закладів. Виявлено, що в Сумах, всупереч забороні, працювали фітнес-центр, два спортклуби та чотири кафе. У Конотопі працювали магазин спорттоварів і перукарня, у Глухові - два магазину продовольчих товарів та нічний клуб.

Аналогічні порушення зафіксовані в Шостці, Кролевці, Тростянці, Краснопільському та Ямпільському районах.

Раніше повідомлялося, що в Києві поліція припинила діяльність ресторану "Гавана", який працював в суботу з порушенням карантину вихідного дня. У закладі стався конфлікт журналіста і адміністрації.

Також РБК-Україна писало, що у Київській області правоохоронці зафіксували 85 порушень карантину вихідного дня за суботу, 14 листопада.

Крім цього, у Запоріжжі поліція закрила в суботу 20 закладів за порушення карантину.