ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Сумській області зафіксували 19 порушень карантину вихідного дня

Автор: Роман Тверденко

У Сумській області за перший день карантину вихідного дня зафіксували 19 порушень. Керівникам закладів виписали адміністративні штрафи.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Правоохоронці перевірили 678 закладів. Виявлено, що в Сумах, всупереч забороні, працювали фітнес-центр, два спортклуби та чотири кафе. У Конотопі працювали магазин спорттоварів і перукарня, у Глухові - два магазину продовольчих товарів та нічний клуб.

Аналогічні порушення зафіксовані в Шостці, Кролевці, Тростянці, Краснопільському та Ямпільському районах.

Популярні новини

Раніше повідомлялося, що в Києві поліція припинила діяльність ресторану "Гавана", який працював в суботу з порушенням карантину вихідного дня. У закладі стався конфлікт журналіста і адміністрації.

Також РБК-Україна писало, що у Київській області правоохоронці зафіксували 85 порушень карантину вихідного дня за суботу, 14 листопада.

Крім цього, у Запоріжжі поліція закрила в суботу 20 закладів за порушення карантину.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України карантин