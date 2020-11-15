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В Киеве полиция закрыла ресторан, сотрудник заведения ударил журналиста

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 12:19
В Киеве полиция закрыла ресторан, сотрудник заведения ударил журналиста
Фото: ресторан Гавана (cf.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве полиция прекратила деятельность ресторана "Гавана", который работал в субботу с нарушением карантина выходного дня. В заведении произошел конфликт журналиста и администрации.

Об этом сообщает полиция Киева.

Полиция прибыла в заведение по вызову журналиста, который рассказал о препятствиях по выполнению редакционного задания со стороны ресторана. Установлено, что между съемочной группой и администрацией произошел словесный конфликт, во время которого работник заведения ударил корреспондента. После этого представителей СМИ не выпускали из помещения.

Администрация и охрана ресторана в течение часа не пускала полицейских в здание, из-за чего двери пришлось открывать работникам спецподразделения. Полиция вывела всех посетителей и составила админпротокол по нарушению карантина на директора ресторана.

Также открыто уголовное производство по ч.3 статьи 171 (препятствие законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украина. Задержаны двое сотрудников заведения.

На столичному Печерську поліцейські зачинили ресторан «Гавана» за порушення карантинних обмежень Правоохоронці склали...

Posted by Поліція Києва on Sunday, November 15, 2020

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители зафиксировали 85 нарушений карантина выходного дня за субботу, 14 ноября. По факту всех выявленных нарушений были составлены протоколы об административных нарушениях.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области за вчера выявили почти 250 заведений-нарушителей карантина выходного дня.

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