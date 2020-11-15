В Запорожье из-за нарушения карантина выходного дня закрыли 20 заведений

Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)

В Запорожье из-за нарушения карантина выходного дня в субботу прекратили работу 20 заведений. На их руководителей составили административные протоколы.

Об этом сообщает Национальная полиция в Запорожской области.

За субботу полиция проверила около тысячи заведений в Запорожье. Прекратили деятельность 20 заведений, работавших вопреки карантину - заведений торговли, общественного питания, заведений, предоставляющих бытовые услуги и услуги по размещению граждан.

На руководителей заведений составили 20 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отметим, что в Харьковской области в субботу, 14 ноября, зафиксировали 27 нарушений карантина выходного дня.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области за вчера выявили 85 нарушений карантина выходного дня. Нарушителям грозят штрафы от 17 до 34 тысяч гривен для физлиц и от 34 до 170 тысяч гривен - для должностных лиц.

Подробнее о том, как прошел первый карантин выходного дня, читайте в материале РБК-Украина.