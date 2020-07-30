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В Сумской области ввели карантин в двух районах

Украина, Четверг 30 июля 2020 12:00
В Сумской области ввели карантин в двух районах
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

В регионах запретили проведение массовых мероприятий, а также работу гостиниц и хостелов

В двух районах Сумской области - Середино-Будском и Недригайловском - ввели карантин. Решение принято из-за значительного распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Сумской ОГА.

Там уточнили, что ухудшение эпидситуации произошло в поселке городского типа Зноб-Новгородское Середино-Будского района. Руководству указанного района, а также соседнего Недригайловского, поручили выявить и отправить на самоизоляцию всех контактных лиц.

Больницы указанных районов будут работать только в режиме строгого соблюдения противоэпидемических мер.

В регионах запретили проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других, кроме культурных) мероприятий, а также деятельность гостиниц и хостелов и посещение учреждений дошкольного образования.

В районах также усилят контроль за соблюдением карантина населением и бизнесом. Рассматривается возможность ограничения движения общественного транспорта и обследование методом ИФА всех медработников и работников социальной сферы.

Напомним, завтра Украину могут поделить на четыре карантинные зоны.

Ранее Кабинет министров разъяснил, по каким признакам будут определять регионы "желтой" и "красной" зон.

Также были опубликованы основные запреты на время действия карантина в Украине.

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