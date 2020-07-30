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Украину поделят на четыре карантинные зоны: решение примут завтра

Киев, Четверг 30 июля 2020 09:48
Украину поделят на четыре карантинные зоны: решение примут завтра
Фото: Максим Степанов (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах

Министерство здравоохранения завтра инициирует проведение заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Также он отметил, что работа детских лагерей будет возможна лишь в зеленых и желтых зонах. Контролировать соблюдение карантина будет Госпродспоживслужба, служба по чрезвычайным ситуациям, местные власти.

Напомним, по состоянию на 30 июля количество новых случаев коронавируса только растет, за сутки еще 1197 человек заразились - это новый антирекорд.

Отметим, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин с 1 августа.

Кроме того, Министерство здравоохранения меняет алгоритм определения стран, которые входят в "красную зону", с 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.

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