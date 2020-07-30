У Сумській області ввели карантин у двох районах

Фото: карантин (РБК-Україна)

У регіонах заборонили проведення масових заходів, а також діяльність готелів та хостелів

У двох районах Сумської області - Середино-Будському та Недригайлівському - ввели карантин. Рішення прийнято через значне поширення коронавірусу.

Про це повідомили у Сумській ОДА.

Там уточнили, що погіршення епідситуації відбулося у селищі міського типу Зноб-Новгородське Середино-Будського району. Керівництву вказаного району, а також сусіднього Недригайлівського, доручили виявити і відправити на самоізоляцію всіх контактних осіб.

Лікарні зазначених районів будуть працювати лише у режимі суворого дотримання протиепідемічних заходів.

У регіонах заборонили проведення масових (розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших, крім культурних) заходів, а також діяльність готелів та хостелів і відвідування закладів дошкільної освіти.

У районах також посилять контроль за дотриманням карантину населенням та бізнесом. Розглядається можливість обмеження руху громадського транспорту та обстеження методом ІФА всіх медпрацівників та працівників соціальної сфери.

Нагадаємо, завтра Україну можуть поділити на чотири карантинні зони.

Раніше Кабінет міністрів роз'яснив, за якими ознаками будуть визначати регіони "жовтої" і "червоної" зон.

Також були опубліковані основні заборони на час дії карантину в Україні.