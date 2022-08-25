В Сумской области три громады попали под обстрелы оккупантов: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 24 августа обстреляли три громады в Сумской области. К счастью, в результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Глава областной военной администрации рассказал, что в течение суток было более 32 прилетов по территории региона, а именно:

В Эсманской громаде после 10 утра было 7 прилетов из миномета. И около 15 часов - 4 прилета из ствольной артиллерии;

В Знобь-Новгородской громаде - в полдень 5 минометных взрывов;

В Белопольской громаде - после 18:40 часов 16 прилетов - минометный обстрел.

"Большинство из нас сегодня было максимально внимательными ко всем громким звукам вокруг. Уверяю вас, что никакого вреда в нашей области от них не случилось. Человеческих потерь и разрушений нет", - добавил Живицкий.