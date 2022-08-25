В Сумской области три громады попали под обстрелы оккупантов: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 24 августа обстреляли три громады в Сумской области. К счастью, в результате атаки врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Глава областной военной администрации рассказал, что в течение суток было более 32 прилетов по территории региона, а именно:
"Большинство из нас сегодня было максимально внимательными ко всем громким звукам вокруг. Уверяю вас, что никакого вреда в нашей области от них не случилось. Человеческих потерь и разрушений нет", - добавил Живицкий.
Напомним, 24 августа российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
Враг также обстрелял Шепетовский район Хмельницкой области и из артиллерии атаковал город Дергачи в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.