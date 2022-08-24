Россияне нанесли групповой удар по Миргороду. Вероятно, ракетами Х-22: подробности атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 831-ю бригаду тактической авиации в Facebook.

"Сегодня, около 11.00 войсками российской федерации нанесен групповой удар ракетами "воздух-поверхность", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород", - говорится в сообщении.

Указано, что в настоящее время пожар все еще продолжается, на пораженных объектах работают кареты скорой помощи, представители Национальной полиции Украины и службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Количество жертв и разрушений уточняется.

Напомним, сегодня стало известно о ракетном ударе по Миргороду. Сообщалось о минимум четырех "прилетах".

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