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У Сумській області три громади потрапили під обстріли окупантів: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: У Сумській області три громади потрапили під обстріли окупантів (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 24 серпня обстріляли три громади у Сумській області. На щастя, внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Очільник обласної військової адміністрації розповів, що протягом доби було понад 32 прильотів по території регіону, а саме:

  • В Есманська громаді після 10 ранку було 7 прильотів з міномету. І близько 15 години - 4 прильоти зі ствольної артилерії;
  • У Зноб-Новгородській громаді - опівдні 5 мінометних вибухів;
  • У Білопільській громаді - після 18:40 години 16 прильотів - мінометний обстріл.

"Більшість із нас сьогодні була максимально уважними до усіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не трапилось. Людських втрат та руйнувань немає", - додав Живицький.

Нагадаємо, 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.

Ворог також обстріляв Шепетівський район Хмельницької області та з артилерії атакував місто Дергачі в Харківській області.

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Сумская областьВійна Росії проти України