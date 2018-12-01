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В Сумской обл. правоохранители задержали группу нелегалов

Новости » Происшествия    01.12.2018 - 22:37
В Сумской обл. правоохранители задержали группу нелегалов
Фото: задержаны нелегалы (fb.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Задержанные нелегалы являются гражданами Шри-Ланки

В Сумской области правоохранители задержали группу нелегальных мигрантов и украинца, который их перевозил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Facebook.

Как сообщается, в окрестностях города Сумы правоохранители остановили автомобиль AUDI, за рулем которого находился гражданин Украины. Во время проверки в салоне транспортного средства были выявлены 3 гражданина Шри-Ланки.

"Предварительно установлено, что иностранцы были незаконно переправлены через границу с территории Российской Федерации на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска на одном из участков госрубежа в Краснопольском районе", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что всех задержанных доставили в Сумской отдела полиции. Следственные действия продолжаются.

В Сумской обл. правоохранители задержали группу нелегалов

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области прекратили деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась нелегальной переправкой мигрантов в Европейский союз.

Отметим, что ранее СБУ блокировала масштабное переправки нелегалов в Украину. За период 2017-2018 годов злоумышленники успели "оформить" фальшивые документы более 500 лицам.

 

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