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СБУ заблокировала масштабную переправку нелегалов в Украину

НовостиОбщество    05.06.2018 - 10:45
Фото: Служба безопасности Украины (president.gov.ua)
Фото: Служба безопасности Украины (president.gov.ua)

Злоумышленники успели подделать документы более 500 лицам

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области прекратили деятельность организованной группировки, участники которой незаконно переправляли в Украину выходцев из стран так называемого "миграционного риска". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщается, правоохранители установили, что несколько граждан нашего государства через специализированные ресурсы Интернет и личные контакты получали заказы и в дальнейшем подделывали документы, необходимые для получения визы для въезда в страну. Изготовленные подделки передавались  "клиентам" почтовыми службами. Оплата услуг проводилась через банковские карты, оформленные на подставных лиц.

"За период 2017-2018 годов злоумышленники успели "оформить" фальшивые документы более пятистам лицам", - говорится в сообщении.

 

Фото: у злоумышленников обнаружили чистые бланки госучереждений, штампы, а также денежные средства

Также отмечается, что правоохранители задержали в Киеве и в Одессе трех человек, причастных к организации нелегального бизнеса. У злоумышленников были обнаружены чистые бланки государственных учреждений, банков, коммерческих структур, штампы и печати отечественных и зарубежных государственных органов, соответствующее техническое оборудование, принтеры, компьютерную технику, банковские карты, их заготовки, а также оборудования для их программирования, денежные средства в сумме около полутора миллиона гривен.

"В рамках открытого СБУ уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, пограничники во Львовской области задержали группу нелегалов: шестнадцать граждан Ирака и двух граждан Турции.

 

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, нелегалы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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