СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в ЕС

Фото: задержание преступной группировки (ssu.gov.ua)

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности

Сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области прекратили деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась нелегальной переправкой мигрантов в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В преступную группу входили граждане Украины и стран Центральной и Южной Азии. Группа переправляла нелегальных мигрантов через государственную границу.

"Клиентов", которые нелегально прибывали в Украину вне пунктов пропуска в Сумской области по территории РФ, дельцы некоторое время удерживали в столичном регионе. Затем иностранцев сопровождали до приграничных районов Винницкой области и незаконно переправляли в ЕС. Стоимость такого "транзита" составляла от 3 до 5 тысяч евро с каждого мигранта. По информации Службы безопасности среди "туристов" были также лица, которые находятся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, дельцы наладили схему незаконной легализации заинтересованных лиц на территории Украины за изготовление фальшивых документов.

"В ходе обысков по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили фальшивые паспорта, оборудование для их изготовления, денежные средства и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность", -добавили в пресс-службе.

В настоящее время пятерым организаторам преступной схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, СБУ блокировала масштабную переправку нелегалов в Украину. За период 2017-2018 годов злоумышленники успели "оформить" фальшивые документы более 500 лицам.