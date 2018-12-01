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У Сумській обл. правоохоронці затримали групу нелегалів

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 22:37
У Сумській обл. правоохоронці затримали групу нелегалів
Фото: затримані нелегали (fb.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Затримані нелегали є громадянами Шрі-Ланки

У Сумській області правоохоронці затримали групу нелегальних мігрантів та українця, який їх перевозив. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Східного регіонального управління Держприкордонслужби України (ДПСУ) у Facebook.

Як повідомляється, у на околицях міста Суми правоохоронці зупинили автомобіль AUDI, за кермом якого знаходився громадянин України. Під час перевірки в салоні транспортного засобу були виявлені 3 громадянина Шрі-Ланки.

"Попередньо встановлено, що іноземці були незаконно переправлені через кордон з території Російської Федерації на територію України поза встановленими пунктами пропуску на одній з ділянок держрубежу в Краснопільському районі", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що всіх затриманих доправили до Сумського відділу поліції. Слідчі дії тривають.

У Сумській обл. правоохоронці затримали групу нелегалів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники Служби безпеки України в Сумській області припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося нелегальним переправленням мігрантів до Європейського союзу.

Зазначимо, що раніше СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України. За період 2017-2018 років зловмисники встигли "оформити" фальшиві документи понад 500 особам.

 

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