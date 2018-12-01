У Сумській обл. правоохоронці затримали групу нелегалів

Фото: затримані нелегали (fb.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Затримані нелегали є громадянами Шрі-Ланки

У Сумській області правоохоронці затримали групу нелегальних мігрантів та українця, який їх перевозив. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Східного регіонального управління Держприкордонслужби України (ДПСУ) у Facebook.

Як повідомляється, у на околицях міста Суми правоохоронці зупинили автомобіль AUDI, за кермом якого знаходився громадянин України. Під час перевірки в салоні транспортного засобу були виявлені 3 громадянина Шрі-Ланки.

"Попередньо встановлено, що іноземці були незаконно переправлені через кордон з території Російської Федерації на територію України поза встановленими пунктами пропуску на одній з ділянок держрубежу в Краснопільському районі", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що всіх затриманих доправили до Сумського відділу поліції. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники Служби безпеки України в Сумській області припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося нелегальним переправленням мігрантів до Європейського союзу.

Зазначимо, що раніше СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України. За період 2017-2018 років зловмисники встигли "оформити" фальшиві документи понад 500 особам.