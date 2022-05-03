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В Сумской области пограничники уничтожили флаг РФ на украинской наблюдательной башне

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Украина, Вторник 03 мая 2022 20:38
В Сумской области пограничники уничтожили флаг РФ на украинской наблюдательной башне Фото: пограничная служба (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На Сумщине пограничники уничтожили российский триколор, который оккупанты развесили на украинской наблюдательной башне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

Накануне противник разместил туда позиции снайперов, чтобы украинские пограничники не сняли флаг.

"Нашим защитникам удалось приблизиться квадрокоптером к башне и сбросить на нее взрывчатку, в результате чего российский триколор уничтожен", - сообщили в Госпогранслужбе.

Напоминаем, Вооруженные Силы Украины сегодня, 3 мая, сбили над Одессой вражеский ударный беспилотник "Форпост". Стоимость такого БПЛА достигает 7 млн долларов.

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