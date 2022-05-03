У Сумській області прикордонники знищили прапор РФ на українській спостережній вежі

На Сумщині прикордонники знищили російський триколор, який окупанти розвісили на українській спостережній вежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Нашим захисникам вдалося наблизитися квадрокоптером до вежі та скинути на неї вибухівку, в результаті чого російський триколор знищено", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Напередодні противник розмістив туди позиції снайперів, аби українські прикордонники не зняли прапор.

Нагадаэмо, Збройні Сили України сьогодні, 3 травня, збили над Одесою ворожий ударний безпілотник "Форпост". Вартість такого БПЛА досягає 7 млн доларів.

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