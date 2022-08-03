В Сумской области - более 60 "прилетов" за сутки: глава ОВА рассказал детали

Российские оккупанты продолжают обстреливать пограничные громады Сумской области. В течение 2 августа в ОВА насчитали 62 вражеских "прилета", обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"За день россияне совершили 6 обстрелов пограничных громад области. Всего зафиксировано 62 прилета", - указал чиновник.

По его словам:

Около 16:00 происходил артиллерийский и минометный обстрел в различных населенных пунктах Эсманской громады. Атака продолжилась и после 18:00.

Через несколько часов был зафиксирован минометный обстрел Хотінської громады - 10 прилетов.

По Середино-Будской громадее враг бил из гранатометов в 20:00 - 10 прилетов.

"К счастью, во всех случаях без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.