СБУ показала задержание агентов, которые искали "слабые места" в обороне Сумской области

СБУ задержала вражеских агентов в Сумской области. Преступники искали "слабые места" в оборонительном рубеже региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники собирали информацию о местах дислокации, количестве военных и вооружения, а также имеющихся укреплений украинских Сил обороны. По оперативной информации, эти данные враг планировал использовать для возможной переправки на территорию региона диверсионно-разведывательных групп", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Россия завербовала задержанных во время полномасштабного вторжения в Украину. Преступники информировали своих кураторов о ситуации в приграничье Сумской области.

"Злоумышленники осуществляли фото- и видеофиксацию военных объектов и передавали файлы с привязкой к местности работникам ФСБ", - добавляет пресс-служба.