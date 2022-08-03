У Сумській області - понад 60 "прильотів" за добу: глава ОВА розповів деталі
Фото: Росіяни обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумської області. Протягом 2 серпня в ОВА нарахували 62 ворожі "прильоти", обійшося без жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
"За день росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Всього зафіксовано 62 прильоти", - вказав посадовець.
За його словами:
- Близько 16:00 відбувався артилерійський та мінометний обстріл у різних населених пунктах Есманської громади. Атака продовжилася й після 18:00.
- Через декілька годин було зафіксовано мінометний обстріл Хотінської громади - 10 прильотів.
- По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів о 20:00 - 10 прильотів.
"На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", - зазначив Живицький.
Нагадаємо, СБУ затримала ворожих агентів у Сумській області. Злочинці шукали "слабкі місця" в оборонному рубежі регіону.