У Сумській області - понад 60 "прильотів" за добу: глава ОВА розповів деталі

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумської області. Протягом 2 серпня в ОВА нарахували 62 ворожі "прильоти", обійшося без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"За день росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад області. Всього зафіксовано 62 прильоти", - вказав посадовець.

За його словами:

Близько 16:00 відбувався артилерійський та мінометний обстріл у різних населених пунктах Есманської громади. Атака продовжилася й після 18:00.

Через декілька годин було зафіксовано мінометний обстріл Хотінської громади - 10 прильотів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів о 20:00 - 10 прильотів.

"На щастя, в усіх випадках без жертв і руйнувань", - зазначив Живицький.