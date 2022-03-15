В Сумской области на 15 марта согласованы зеленые коридоры из нескольких городов

Сегодня, 15 марта в Сумской области согласованы зеленые коридоры из пяти городов, включая Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец и Лебедин. Эвакуация пройдет с 09:00 до 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"Зеленые коридоры из городов: Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец, Лебедин согласованы на сегодня, вторник, 15.03.22 г. С 09:00 до 21:00!" - говорится в сообщении.

Напомним, Живицкий говорил о том, что из Сум выехало с 9 марта около 10 тысяч частных авто, в которых находилось около 40 тысяч человек. Также было организовано 85 автобусов, в которых выехало около 4 тысяч человек.

Мы также писали о том, что российско-оккупационные войска срывают эвакуацию гражданских лиц гуманитарными коридорами в Луганской области. Враг обстреливает ряд населенных пунктов.

Массированные обстрелы происходят в Кременной, Рубежном, Северодонецке, Попасной и Горном.

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