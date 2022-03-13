Россия срывает обстрелами эвакуацию из Луганской области

"Автобусы не могут выехать, из-за обстрелов! Российские звери не хотят, чтобы украинцы были в безопасности!!! Массированные обстрелы Кременной, Рубежного, Северодонецка, громко в Попасной и Горном! Пребывайте в укрытии!!! Берегите себя!!! Следите за информацией!"- сообщил Гайдай.

Напомним, сегодня утром в Луганской области объявили эвакуацию людей "зеленым коридором", она была запланирована с 09:00.

Добавим, сегодня Украина открывает 14 гуманитарных коридоров в горячие точки страны. По ним будут эвакуировать людей в более безопасные города.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Подробнее о том, что происходит в Украине прямо сейчас, о ситуации в разных городах, оперативные данные от ключевых ведомств и вся актуальная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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