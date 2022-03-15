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У Сумській області на 15 березня узгоджені зелені коридори з кількох міст

Фото: узгоджені зелені коридори з 5 міст Сумської області (t.me/zsuwar-1)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 15 березня в Сумській області узгоджені зелені коридори з п'яти міст, включаючи Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець і Лебедин. Евакуація пройде з 09:00 до 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Зелені коридори з міст: Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин узгоджені на сьогодні, вівторок, 15.03.22 р. з 09:00 до 21:00!"- йдеться в повідомленні.

Напрямки руху:

Тростянець - Лубни

(Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Час виїзду колони: 9:00

Також додаткові автобуси виїдуть з м. Лохвиця, їх час відправлення буде оголошено згодом!

Суми - Лубни

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

  • БК "Хімік"
  • вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"
  • "Більбоу" на пр. Курському
  • ТЦ "Мануфактура"

Час збору буде уточнено згодом, попередньо - 13:00.

Загальний час початку руху колони - 9:00.

Пізніше Живицький повідомив, що час виїзду із Сум - 19:30.

Лебедин - Лубни

(Ворожба (Лебединська громада) - Бишкинь - Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12.

Час виїзду колони: 9:00

Конотоп - Лубни

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00

Місце: площа перед міськрадою

Шостка - Лубни

(Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00

Місце: площа перед міськрадою

В евакуаційні автобуси сідають: жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. В першу чергу в автобуси сідають вагітні жінки, жінки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку.

З домашніми улюбленцями людей до евакуаційних автобусів беруть.

Нагадаємо, Живицький говорив про те, що з Сум виїхало з 9 березня близько 10 тисяч приватних авто, в яких знаходилося близько 40 тисяч осіб. Також було організовано 85 автобусів, в яких виїхало близько 4 тисяч осіб.

Ми також писали про те, що російсько-окупаційні війська зривають евакуацію цивільних осіб гуманітарними коридорами в Луганській області. Ворог обстрілює низку населених пунктів.

Масовані обстріли відбуваються в Кремінній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній та Гірському.

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