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В Сумах эвакуация продолжится, но вывезти людей из других городов области пока невозможно, - глава ОГА

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Сумская область, Среда 09 марта 2022 20:59
В Сумах эвакуация продолжится, но вывезти людей из других городов области пока невозможно, - глава ОГА Фото: Дмитрий Живицкий (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Светлана Мащенко

В городе Сумы продолжается эвакуация, но о вывозе людей из области договориться пока не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитрия Живицкого, главы Сумской ОГА.

"По состоянию на сегодня на межгосударственном уровне нам не удалось договориться об эвакуации из других населенных пунктов Сумской области. Все эти списки поданы в переговорную группу и прямо сейчас продолжаются переговоры, чтобы была возможность эвакуировать жителей других населенных пунктов, которые страдают от оккупантов", - заявил Живицкий.

По его словам, из Сум выехало с 9 марта около 10 тысяч частных авто, в которых находилось около 40 тысяч человек. Также было организовано 85 автобусов, в которых выехало около 4 тысяч человек.

Ранее мы писали, что из во Львов прибыл первый поезд с 900 людьми, которых эвакуировали из Сум.

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