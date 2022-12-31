У Сумській ОВА показали наслідки вчорашніх обстрілів регіону (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

В ОВА розповіли, що через обстріл постраждала одна зі шкіл. Там пошкоджено вікна та стіни.

Нагадаємо, окупанти сьогодні вже двічі обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог застосував міномети.

Також ми писали, що вчора ворожі війська завдали майже 140 ударів по регіону. Під атаку потрапили п'ять громад, у двох із яких є пошкодження цивільної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.