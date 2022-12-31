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В Сумской ОВА показали последствия вчерашних обстрелов региона (видео)

Фото: в Сумской ОВА показали последствия вчерашних обстрелов региона (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска вчера массированно обстреляли Сумскую область. Под атаку, в частности, попала Миропольская община. Вследствие ударов повреждены гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В ОВА рассказали, что из-за обстрелов пострадала одна из школ. Там повреждены окна и стены.

Напомним, оккупанты сегодня уже дважды обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы.

Также мы писали, что вчера вражеские войска нанесли почти 140 ударов по региону. Под атаку попали пять общин, в двух из которых есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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Сумская область