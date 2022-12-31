Окупанти влаштували другий "залп" по Сумській області за сьогодні: перші подробиці

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області з мінометів. Це вже другий обстріл прикордоння за сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ" .

"З 10:10 до 10:48 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що втрат серед особистого складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК "Північ".