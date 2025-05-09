У Сумській області зіткнулися дві фури: виникла масштабна пожежа, водії загинули

Як повідомили у поліції, вчора, 8 травня, близько 19:40, на автомобільній дорозі Н-12 сполученням "Суми-Полтава", поблизу села Гребениківка Охтирського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля "DAF" з напівпричепом, втратив керування через розрив колеса. Внаслідок цього вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з іншим вантажним автомобілем "Volvo FH13460" із причепом.

У результаті удару обидва вантажні автомобілі загорілися. Водії обох вантажівок 1967 та 1984 років народження загинули на місці пригоди.

Одразу після зіткнення в аварію потрапив також легковий автомобіль "ВАЗ-21099", що рухався позаду "Volvo". Внаслідок цього зіткнення водій і пасажирка легкового авто отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були шпиталізовані.

На місці події працювали слідчі, спеціалісти-криміналісти, рятувальники та медики. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.

Фото: у Сумській області зіткнулися дві фури (поліція Сумської області та ДСНС)