В Сумской области столкнулись две фуры: возник масштабный пожар, водители погибли

Как сообщили в полиции, вчера, 8 мая, около 19:40, на автомобильной дороге Н-12 сообщением "Сумы-Полтава", вблизи села Гребениковка Ахтырского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом, потерял управление из-за разрыва колеса. В результате грузовик выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим грузовым автомобилем "Volvo FH13460" с прицепом.

В результате удара оба грузовых автомобиля загорелись. Водители обоих грузовиков 1967 и 1984 годов рождения погибли на месте происшествия.

Сразу после столкновения в аварию попал также легковой автомобиль "ВАЗ-21099", который двигался позади "Volvo". В результате этого столкновения водитель и пассажирка легкового авто получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работали следователи, специалисты-криминалисты, спасатели и медики. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Продолжается досудебное расследование.

Фото: в Сумской области столкнулись две фуры (полиция Сумской области и ГСЧС)