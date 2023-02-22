ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вранці знову атакували Сумську та Чернігівську область: що відомо

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 11:14
Окупанти вранці знову атакували Сумську та Чернігівську область: що відомо Фото: окупанти вранці знову атакували Сумську та Чернігівську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь".

Так, з 08:25 до 10:05 повідомили про 30 парафій, ймовірно з САУ, до району населеного пункту Михальчина Слобода (Чернігівська область).

Також з 09:25 до 09:30 зафіксовано три парафії, ймовірно з міномету 120 мм, в районі села Кореньок (Сумська область).

В обох випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, російські війська 22 лютого атакували ракетами Харків. За інформацією влади, ворог обстрілює об'єкти інфраструктури міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Черниговская область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ успішно контратакували біля Кремінної та Авдіївки: карти боїв ISW
ЗСУ успішно контратакували біля Кремінної та Авдіївки: карти боїв ISW
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України