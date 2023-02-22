Окупанти вранці знову атакували Сумську та Чернігівську область: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь".

Так, з 08:25 до 10:05 повідомили про 30 парафій, ймовірно з САУ, до району населеного пункту Михальчина Слобода (Чернігівська область).

Також з 09:25 до 09:30 зафіксовано три парафії, ймовірно з міномету 120 мм, в районі села Кореньок (Сумська область).

В обох випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.