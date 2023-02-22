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В Сумській області зафіксували 15 ворожих прильотів з міномету, є пошкодження

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Середа 22 лютого 2023 15:38
В Сумській області зафіксували 15 ворожих прильотів з міномету, є пошкодження Фото: в Сумській області зафіксували 15 ворожих прильотів з міномету, є пошкодження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Військові зафіксували ще 15 ударів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"З 11:05 до 11:10 повідомили про 8 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Сопич. Втрат серед особового складу, техніки та серед місцевого населення немає. Пошкоджено дорожнє покриття, сільськогосподарські та житлові будівлі на місцевих подвір'ях", - пише пресслужба.

Також з 12:15 по 12:25 було зафіксовано 7 прильотів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі. Зазначається, що втрат серед особистого складу чи місцевого населення немає. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти, сьогодні 22 лютого, обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

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