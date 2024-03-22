У Сумській області ввели графіки аварійних відключень світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Відключення електроенергії застосовуються у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

Ракетна атака на Україну

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.

Згодом вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.

У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів зникла електроенергія.

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