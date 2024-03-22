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В Сумской области ввели графики аварийных отключений света

Пятница 22 марта 2024 07:12
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В Сумской области ввели графики аварийных отключений света Фото: в Сумской области ввели графики отключений электроэнергии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вследствие масштабной российской ракетной атаки, временно введены графики аварийных отключений в нескольких районах Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

Отключения электроэнергии применяются в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Украину

В ночь на 22 марта российские военные масштабно атакуют Украину ракетами.

Около 4:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95 из региона Каспийского моря. Также сообщалось о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Впоследствии взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

В Харькове и Днепре после обстрелов исчезла электроэнергия.

В Хмельницкой области прогремели взрывы, в ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.

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