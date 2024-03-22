У Харкові та Дніпрі зникло світло через обстріли
У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Ситуація в Харкові
У Харкові після вибухів практично повністю зникло світло.
"Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби уже працюють", - йдеться у повідомленні Синєгубова.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій, у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.
Крім того, в Харківській області та її околицях виникли серйозні перебої з інтернет-зв'язком.
Confirmed: Live network data show a major disruption to internet connectivity in and around Kharkiv Oblast, #Ukraine; the incident comes amid reports of a massive Russian missile barrage in multiple cities including critical energy infrastructure targets pic.twitter.com/ZgPKikj01w— NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024
Харківський метрополітен повідомив, що через масовану ракетну атаку по місту, станції наразі працюють виключно в якості укриття. Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково.
Ситуація в Дніпрі
У Дніпрі через прильоти зникла електроенергія. В місті лунають повторні вибухи.
Ситуація в Кривому Розі
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що у місті введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.
Атака на Україну 22 березня
В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.
Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.
Згодом вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.
Під ударом ракет опинилося Запоріжжя.
У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів зникла електроенергія.
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