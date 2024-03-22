У Харкові та Дніпрі зникло світло через обстріли

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ситуація в Харкові

У Харкові після вибухів практично повністю зникло світло.

"Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби уже працюють", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій, у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Крім того, в Харківській області та її околицях виникли серйозні перебої з інтернет-зв'язком.

Confirmed: Live network data show a major disruption to internet connectivity in and around Kharkiv Oblast, #Ukraine; the incident comes amid reports of a massive Russian missile barrage in multiple cities including critical energy infrastructure targets pic.twitter.com/ZgPKikj01w — NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024

Харківський метрополітен повідомив, що через масовану ракетну атаку по місту, станції наразі працюють виключно в якості укриття. Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково.

Ситуація в Дніпрі

У Дніпрі через прильоти зникла електроенергія. В місті лунають повторні вибухи.

Ситуація в Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що у місті введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.