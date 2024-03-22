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У Харкові та Дніпрі зникло світло через обстріли

П'ятниця 22 березня 2024 06:00
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У Харкові та Дніпрі зникло світло через обстріли Фото: Харків та Дніпро опинилися без електроенергії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ситуація в Харкові

У Харкові після вибухів практично повністю зникло світло.

"Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби уже працюють", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій, у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Крім того, в Харківській області та її околицях виникли серйозні перебої з інтернет-зв'язком.

Харківський метрополітен повідомив, що через масовану ракетну атаку по місту, станції наразі працюють виключно в якості укриття. Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково.

Ситуація в Дніпрі

У Дніпрі через прильоти зникла електроенергія. В місті лунають повторні вибухи.

Ситуація в Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що у місті введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.

Атака на Україну 22 березня

В ніч на 22 березня російські військові масштабно атакують Україну ракетами.

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 і МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка" у Нижньогородській області.

Згодом вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

Під ударом ракет опинилося Запоріжжя.

У Хмельницькій області прогриміли вибухи, у низці населених пунктів зникла електроенергія.

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