У Харкові та Дніпрі зникло світло через обстріли

У Харкові після вибухів практично повністю зникло світло.

"Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби уже працюють", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій, у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Крім того, в Харківській області та її околицях виникли серйозні перебої з інтернет-зв'язком.

Confirmed: Live network data show a major disruption to internet connectivity in and around Kharkiv Oblast, #Ukraine; the incident comes amid reports of a massive Russian missile barrage in multiple cities including critical energy infrastructure targets pic.twitter.com/ZgPKikj01w