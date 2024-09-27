У Сумській області ввели аварійні відключення світла

Ситуація зі світлом в Україні

Росія продовжує атаки на українську енергетику. Так, в ніч на 26 вересня окупанти обстріляли три об’єкти передачі електроенергії, один з них - у Миколаївській області.

Остання масштабна атака РФ на енергетику відбулася 26 серпня. Тоді росіяни обстріляли енергооб'єкти у 15 областях України. З жовтня 2022 року, за даними Міненерго, Росія завдала понад 1000 ударі по українській енергетиці.

Детальніше про те, чи вдасться українцям прожити зиму без відключень світла - у матеріалі РБК-Україна.

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