Чи діятимуть графіки відключення 27 вересня: відповідь "Укренерго"
В Україні у п'ятницю, 25 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Проте українців просять економно споживати електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються", - сказано у повідомленні.
При цьому українців просять ощадливо споживати електроенергію у період з 16:00 до 22:00. Зокрема, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00.
Відключення світла в Україні
У 2024 році Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Весняні удари призвели до знищення понад 80% генераційних потужностей, що спричинило серйозні проблеми з постачанням електроенергії. У відповідь в країні були введені як аварійні, так і планові відключення електрики.
У липні вдалося запустити два енергоблоки на АЕС, але після нових атак 26 серпня знову довелося впровадити графіки відключень. Прем'єр-міністр Шмигаль застеріг, що Росія готує нові атаки на енергосистему України, ймовірно із застосуванням ракет і дронів.
Варто зауважити, що востаннє графіки відключення вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.