ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи діятимуть графіки відключення 27 вересня: відповідь "Укренерго"

Четвер 26 вересня 2024 18:13
UA EN RU
Чи діятимуть графіки відключення 27 вересня: відповідь "Укренерго" Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 27 вересня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні у п'ятницю, 25 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Проте українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються", - сказано у повідомленні.

При цьому українців просять ощадливо споживати електроенергію у період з 16:00 до 22:00. Зокрема, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00.

Відключення світла в Україні

У 2024 році Росія вже здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Весняні удари призвели до знищення понад 80% генераційних потужностей, що спричинило серйозні проблеми з постачанням електроенергії. У відповідь в країні були введені як аварійні, так і планові відключення електрики.

У липні вдалося запустити два енергоблоки на АЕС, але після нових атак 26 серпня знову довелося впровадити графіки відключень. Прем'єр-міністр Шмигаль застеріг, що Росія готує нові атаки на енергосистему України, ймовірно із застосуванням ракет і дронів.

Варто зауважити, що востаннє графіки відключення вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
NEWS
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні