Росія з жовтня 2022 року завдала понад 1000 ударів по об'єктах енергетики

Російські війська з жовтня 2022 року завдали понад 1000 ударів по об'єктах української енергетики. Україна втратила значно частину генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.

"З жовтня 2022 року ворогом завдано понад тисячу ударів по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Звісно, це впливає на стійкість роботи енергосистеми. Попри те, на сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія. Фактично ми зосереджені на тому, щоб максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти", - сказав він.

Заступник голови Міненерго також прокоментував заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про те, що Росія планує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Він зазначив, що відповідну інформацію розвідки вже передано партнерам та МАГАТЕ.

"Остання атака ворога 26 серпня показала, що ворог свідомо б'є по об'єктах, по підстанціях, від яких залежить робота атомних електростанцій", - додав Колісник.