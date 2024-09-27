В Сумской области ввели аварийные отключения света

Ситуация со светом в Украине

Россия продолжает атаки на украинскую энергетику. Так, в ночь на 26 сентября оккупанты обстреляли три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области.

Последняя масштабная атака РФ на энергетику произошла 26 августа. Тогда россияне обстреляли энергообъекты в 15 областях Украины. С октября 2022 года, по данным Минэнерго, Россия нанесла более 1000 ударов по украинской энергетике.

Детальнее о том, удастся ли украинцам прожить зиму без отключений света - в материале РБК-Украина.

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