Вночі Росія атакувала три енергооб'єкти, один із них - у Миколаївській області, - Шмигаль

У ніч на 26 вересня, Росія вдалась до чергової масованої атаки на українську енергетику . Ворог атакував три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них - у Миколаївській області", - пише прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що ворогу не вдалось досягти своїх цілей - енергосистема продовжує працювати в збалансованому режимі, а вимкнень електропостачання не заплановано.

Зокрема прем'єр розповів, про будівництво інженерного захисту на енергетичних підстанціях у Миколаївській області. Також будується система розподіленої генерації.

"У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів", - додав він.

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (t.me/Denys_Smyhal)

Масований обстріл у ніч на 26 вересня

У ніч на 26 вересня терористи запустили проти України:

дві ракети невстановленого типу - із Бєлгородської області;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 - з акваторії Чорного моря;

8 ударних БпЛА типу "Shahed" із російських Приморсько-Ахтарську, Орелу та Курська.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

Загалом вдалось знищити: