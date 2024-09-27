У Сумській області ввели аварійні відключення світла

У Сумській області у п'ятницю, 27 вересня, запровадили аварійні відключення світла. Вони діють не по всьому регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Нагадаємо, напередодні "Укренерго" повідомляло, що в Україні 27 вересня не будуть обмежувати споживання світла. Проте українців закликали заощадливо використовували електроенергію, зокрема у піковий період з 16:00 до 22:00.

Аварійні відключення світла запровадили у Шосткинському, Роменському та Конотопському районах.

"Шановні споживачі електроенергії! Відповідно до вказівки НЕК "Укренерго" на території Сумської області о 09:25 введені СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень, - ред.) в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні

Росія продовжує атаки на українську енергетику. Так, в ніч на 26 вересня окупанти обстріляли три об’єкти передачі електроенергії, один з них - у Миколаївській області.

Остання масштабна атака РФ на енергетику відбулася 26 серпня. Тоді росіяни обстріляли енергооб'єкти у 15 областях України. З жовтня 2022 року, за даними Міненерго, Росія завдала понад 1000 ударі по українській енергетиці.

Детальніше про те, чи вдасться українцям прожити зиму без відключень світла - у матеріалі РБК-Україна.

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