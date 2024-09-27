В Сумской области ввели аварийные отключения света

В Сумской области в пятницу, 27 сентября, ввели аварийные отключения света. Они действуют не по всему региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Напомним, накануне "Укрэнерго" сообщало, что в Украине 27 сентября не будут ограничивать потребление света. Однако украинцев призвали экономно использовать электроэнергию, в частности в пиковый период с 16:00 до 22:00.

По указанию "Укрэнерго" в 09:57 в Сумской области отменили отключение света.

"Уважаемые потребители электроэнергии! Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области в 09:25 введены СГАО (специальные графики аварийных отключений, - ред.) в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

Россия продолжает атаки на украинскую энергетику. Так, в ночь на 26 сентября оккупанты обстреляли три объекта передачи электроэнергии, один из них - в Николаевской области.

Последняя масштабная атака РФ на энергетику произошла 26 августа. Тогда россияне обстреляли энергообъекты в 15 областях Украины. С октября 2022 года, по данным Минэнерго, Россия нанесла более 1000 ударов по украинской энергетике.

Детальнее о том, удастся ли украинцам прожить зиму без отключений света - в материале РБК-Украина.

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