В Сумській області вночі помітили два "шахеди": один вдалося збити
Фото: у Сумській області вночі помітили два "шахеди", один удалося збити (GettyImages)
Пізно ввечері у вівторок, 7 березня, у Сумській області зафіксовано прольоти двох "шахедів". Один вдалося збити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Так, вчора близько 22.00 силами оборони Сумської області на півночі області були зафіксовані прольоти 2 ворожих БПЛА типу "Шахед".
"Один із яких був збитий", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Раніше повідомлялось, що у понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли п'ять громад в Сумській області. Внаслідок обстрілів є руйнування.
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