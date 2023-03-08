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В Сумській області вночі помітили два "шахеди": один вдалося збити

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Суми, Середа 08 березня 2023 09:25
В Сумській області вночі помітили два "шахеди": один вдалося збити Фото: у Сумській області вночі помітили два "шахеди", один удалося збити (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пізно ввечері у вівторок, 7 березня, у Сумській області зафіксовано прольоти двох "шахедів". Один вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Так, вчора близько 22.00 силами оборони Сумської області на півночі області були зафіксовані прольоти 2 ворожих БПЛА типу "Шахед".

"Один із яких був збитий", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли п'ять громад в Сумській області. Внаслідок обстрілів є руйнування.

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