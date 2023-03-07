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РФ з мінометів та артилерії обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 17:02
РФ з мінометів та артилерії обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей Фото: РФ з мінометів та артилерії обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Ворог не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської області", - йдеться у повідомленні.

  • З 11:35 до 11:55 повідомили про 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Харківка
  • З 15:10 до 15:20 повідомили про 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Сеньківка

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли п'ять громад в Сумській області. Внаслідок обстрілів є руйнування.

Нещодавно окупанти атакували Чернігівську область керовані баражуючі бомби УПАБ-1500В вагою 1500 кг. РФ вперше продемонструвала їх у 2019 році.

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