РФ з мінометів та артилерії обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей

У вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

"Ворог не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли п'ять громад в Сумській області. Внаслідок обстрілів є руйнування.

Нещодавно окупанти атакували Чернігівську область керовані баражуючі бомби УПАБ-1500В вагою 1500 кг. РФ вперше продемонструвала їх у 2019 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.