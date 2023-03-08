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В Сумской области ночью заметили два "шахеда": один удалось сбить

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Суми , Среда 08 марта 2023 09:25
В Сумской области ночью заметили два "шахеда": один удалось сбить Фото: в Сумской области ночью заметили два "шахеда", один удалось сбить (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Поздним вечером во вторник, 7 марта, в Сумской области зафиксированы пролеты двух "шахедов". Один удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Так, вчера около 22.00 силами обороны Сумской области на севере области были зафиксированы пролеты 2 вражеских БПЛА типа "Шахед".

"Один из которых был сбит", - говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пять общин в Сумской области. В результате обстрелов есть разрушение.

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Сумская область
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