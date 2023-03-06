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Війська РФ обстріляли п'ять громад на Сумщині: є руйнування

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Сумська область, Понеділок 06 березня 2023 22:18
Війська РФ обстріляли п'ять громад на Сумщині: є руйнування Фото: Війська РФ обстріляли п'ять громад на Сумщині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли п'ять громад на Сумщині. Внаслідок обстрілів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області. Було зафіксовано "59 прильотів" − з мінометів, артилерії, крупнокаліберного кулемету та скидання ВОГ з БпЛА. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.

Так, росіяни завдали ударів по:

  • Шалігінській громаді із САУ по селу Стариково. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок;
  • Есманській громаді з міномету 120 мм;
  • Білопільській громаді з міномету - 18 "прильотів" протягом дня.
  • Новослобідській громаді з міномету 120 мм.

Крім того, війська РФ атакували село Грабовське у Краснопільській громаді за допомогою двох безпілотників. Вони скинули 17 боєприпасів на кшталт ВОГ у двір двоповерхового будинку. Внаслідок вибуху вибито скло у двоповерховому будинку та пошкоджено припарковане два автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня війська РФ атакували Сумську область, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, 4 березня російська армія обстріляла 7 територіальних громад Сумської області з мінометів та артилерії. Через обстріл пошкоджено будинок культури та ЛЕП.

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