Війська РФ обстріляли п'ять громад на Сумщині: є руйнування
У понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли п'ять громад на Сумщині. Внаслідок обстрілів є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області. Було зафіксовано "59 прильотів" − з мінометів, артилерії, крупнокаліберного кулемету та скидання ВОГ з БпЛА. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.
Так, росіяни завдали ударів по:
- Шалігінській громаді із САУ по селу Стариково. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок;
- Есманській громаді з міномету 120 мм;
- Білопільській громаді з міномету - 18 "прильотів" протягом дня.
- Новослобідській громаді з міномету 120 мм.
Крім того, війська РФ атакували село Грабовське у Краснопільській громаді за допомогою двох безпілотників. Вони скинули 17 боєприпасів на кшталт ВОГ у двір двоповерхового будинку. Внаслідок вибуху вибито скло у двоповерховому будинку та пошкоджено припарковане два автомобілі.
Нагадаємо, в ніч на 5 березня війська РФ атакували Сумську область, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.
Крім того, 4 березня російська армія обстріляла 7 територіальних громад Сумської області з мінометів та артилерії. Через обстріл пошкоджено будинок культури та ЛЕП.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.