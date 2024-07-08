У Сумській області внаслідок ракетного удару пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Атаки на Сумську область

Вчора ввечері, після 23:00, російські війська завдали ракетного удару по передмістю Сум. Тоді в ОВА заявили, що наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Крім того, 6 липня ворог також завдав удару по енергетичному об'єкту в Сумській області, що призвело до перебоїв з електропостачанням в регіоні. Знеструмлення торкнулися й деяких районів Харківської області.

21 травня ввечері Росія завдала ударів дронами-камікадзе "Шахед" по українській території, що спричинило повітряну тривогу в кількох областях.

Близько півночі надходили повідомлення про те, що ворожі безпілотники прямують до Конотопа та Шостки Сумської області, де згодом пролунали вибухи.

Згодом Сумська ОВА повідомила, що росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об'єкти Конотопа та Шостки, що призвело до знеструмлення в цих населених пунктах.

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